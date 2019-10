Theater : Karten für das Bühnenspektakel

Dingdorfer Bühnenspektakel. Foto: TV/Dingdorfer Bühnenspektakel

Dingdorf (red) Der Kartenvorverkauf der Theatergruppe Dingdorfer Bühnenspektakel für die Komödie „Ehepaar Fuchs schult um“ von Bernd Kietzke beginnt am Montag, 7. Oktober. Die Aufführungen in der Alten Schule in Niederlauch finden am Freitag, 22. November, Samstag 23. November, Donnerstag 28. November, Freitag 29. November und Samstag 30. November, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag 1. Dezember, um 13.30 Uhr statt.

Der Eintritt kostet acht Euro. Kinder bis 15 Jahre zahlen vier Euro.

Karten mit Sitzplatzreservierung sind bei Hiltrud Ernzer unter Telefon 06653/920015 oder per E-mail an karten@dingdorfer-buehnenspektakel.de erhältlich.