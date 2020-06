Prüm : Referenten geben Online-Kurse

Prüm (red) Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel lädt zu zwei Online-Veranstaltungen ein. Am Dienstag, 16. Juni, und am Dienstag, 30. Juni, um 18 Uhr referiert Veronika Uhlich über „Vorlesen für Demenzkranke“.

Dieser Kurs richtet sich an alle, die Vorlesestunden für Demenzkranke halten. Der Kurs ist anerkannt für Fachkräfte in Pflege und Betreuung, AlltagsbegleiterInnen und ehrenamtlich Tätige in der Demenzbegleitung und wird bei vollständiger Teilnahme zertifiziert. Um Anmeldung bis Montag, 15. Juni, unter www.anmelden-keb.de/53420 wird gebeten.