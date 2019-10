Schulung : Schulung für Betreuer

Prüm (red) Das SKFM Prüm bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Prüm eine Betreuerschulung für alle interessierten Bürger an. Das Angebot richtet sich all jene, die einmal etwas genauer wissen möch-ten, was es mit Rechtlicher Betreuung und Vorsorgevollmacht auf sich hat.Die Termine für die Schulung sind am Dienstag, 5. November, Mittwoch, 6. November, Dienstag, 11. November, Mittwoch, 13. November sowie Mittwoch, 20. November: Die Termine finden jeweils um 19 Uhr im Alten Konvikt in Prüm statt.

