Straßenbau : Nächste Baustelle, nächste Sperrung mitten in Prüm

Prüm Eine Baustelle an der anderen: In Prüm lässt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein nach der Spiegelstraße (bereits in Arbeit, der TV berichtete), nun auch direkt darüber die Erneuerung der Oberbergstraße (Kreisstraße 164) in Angriff nehmen.

Die Arbeiten sollen am kommenden Montag, 14. Oktober, beginnen. Dann wird neben der Spiegel- auch die Oberbergstraße gesperrt sein. Diese Regelung soll gelten bis voraussichtlich Ende November. Die Spiegelstraße bleibt ebenfalls in dieser Zeit weiter gesperrt.

Das bedeutet allerdings auch eine weitreichende Umleitung: Der Verkehr aus Richtung Oberbergstraße wird durch die Straße „Am Kurpark“ und die Prümtalstraße in Richtung Zentrum geführt. Der Verkehr aus Richtung der Ritzstraße verläuft durch die Hahnstraße, Langemarckstraße, Steinkaulstraße, Bertradastraße und den Pferdemarkt wieder hinab in Richtung Oberbergstraße.

Der Verkehr aus Richtung Hahnplatz wird durch die Ritzstraße, Prümtalstraße und die Straße „Am Kurpark“ in Richtung Oberbergstraße umgeleitet. In der Bertradastraße wird für diese Zeit außerdem ein einseitiges Halteverbot eingerichtet.