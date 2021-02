TV-Serie „Jüdische Friedhofe“ : 28 Menschen aus Irrel überlebten den Holcaust nicht

Irrel In der TV-Serie „Jüdische Friedhofe“ stellen wir heute die Begräbnisstätte in Irrel vor. Sie zeugt vom früher regen jüdischen Leben, das jäh endete.

Der jüdische Friedhof in Irrel ist da eine Ausnahme. Er ist direkt an der Talstraße, unweit der alten Bahnhofstraße. Sechs Fragmente von Grabsteinen sind noch zu sehen, wenn man die Stufen zum „Haus der Ewigkeit“ hochsteigt. Lesen kann man keine Inschriften auf den Grabsteinen mehr.

Der Friedhof ist trotz seiner Lage direkt an der Straße ein Ort der Ruhe. Er ist gepflegt, weiße Kiesel liegen auf den Grabstellen, Bäume wachsen dort. Eine Tafel ist aufgestellt mit der Aufschrift: „Zur Erinnerung an unsere Bürger jüdischen Glaubens und zum Gedenken an ihr in den Jahren 1933 bis 1945 durch Unrecht und Gewalt erlittenes Schicksal. Die Bürger der Gemeinde Irrel.“ Der Friedhof hat heute eine Größe von etwa 130 Quadratmetern.