Eine Tradition, die verloren geht

In jedem Eifeldorf spricht man einen anderen Dialekt. Weil es jede Menge kleine Orte gibt, gibt es so auch jede Menge Dialekte. So gibt es zum Beispiel Kinderbeuerner Platt, Hontheimer Platt oder Oberscheidweilerer Platt. Leider geht diese Tradition immer mehr verloren. Wir jüngeren Leute verstehen die Älteren zwar noch. Sprechen können wir den Dialekt aber nicht mehr.