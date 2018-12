(red) Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bickendorf begrüßte Wehrführer Wilfried Kootz auch die Ehrenmitglieder und Ortsbürgermeister Arnold Berg. Der Feuerwehrchef ging auf die vergangenen zwölf Monate ein.

Besonders gefordert war die Feuerwehr bei den Unwettern im Juni. An vier Tagen war man fast pausenlos im Einsatz. Stolz ist man in der Truppe, dass mit Unterstützung der VG und der Ortsgemeinde, aber auch durch eigenes Dazutun ein Hochwasserschutz angeschafft wurde und man das Dach am Gerätehaus erneuern konnte. Weiterhin wird die Außenbeleuchtung erneuert. Dank Unterstützung vieler Gönner wurden zwei zusätzliche Digital-Funkgeräte angeschafft. Höhepunkt im Jahr 2018 war aber das Stiftungsfest gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr im September. Kootz dankte den Maschinisten, dem Vorstand und den Verantwortlichen in der Jugendfeuerwehr für die Arbeit. Auch die Jugendfeuerwehr hat keine Nachwuchssorgen – genau wie die aktive Wehr, die derzeit 32 Mitglieder zählt. Bei der Versammlung wurde Wolfgang Brück als Kassierer verabschiedet. Elf Jahre hatte er das Vorstandsamt inne. Wehrführer Kootz dankte dem scheidenden Vorstandsmitglied. Brück ist einer der Gründungsväter der Partnerschaft mit der belgischen Brandweer aus Leopoldsburg. Als Nachfolger wurde Sebastian Finken gewählt. Im kommenden Jahr wird man am ersten Wochenende im Mai einen Besuch bei der Brandweer in Leopoldsburg machen, wo man die Einweihung der neuen Feuerwache feiern wird.