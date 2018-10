später lesen HOBBY Radfahren mit dem Eifelverein Daun Teilen

Twittern

Teilen



Radwanderführer Gerhard Haßtenteufel bietet am Donnerstag, 11. Oktober, die letzte geführte Radtour für Teilnehmer ab 50 Jahre in diesem Jahr an. Start ist um 13.30 Uhr vom Parkplatz am Bahnhof Daun.