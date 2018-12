An Weihnachten rockt es in Heidenburg

In Heidenburg ist an Weihnachten Rockmusik angesagt.

Ein Traditionstermin im Hunsrücker Veranstaltungskalender ist der „W!Rock“ in Heidenburg, der auch in diesem Jahr wieder am zweiten Weihnachtstag am 26. Dezember in der Heidenburghalle startet - und das bereits im 25. Jahr.

Zu Gast ist die Formation Bounce.

Seit mehr als 15 Jahren steht Bounce für professionellen Coverrock. Die Band um Frontmann Chris Asbach und die Sängerin Steffi Schneider überzeugt durch unbändige Spielfreude. Auch Bassist Christian Schneider, Schlagzeuger Andi Schneider und Keyboarder Claus Huckriede greifen im Laufe des Abends zum Mikrofon.

Es finden sich neben aktuellen Top Ten Hits auch viele Partyhymnen und Rockklassiker, die Ausnahmegitarrist Dago Wilms originalgetreu interpretiert.

Auch in diesem Jahr wird wieder als Unterstützung für die Band DJ Dr. Beat für Stimmung sorgen. Veranstalter ist die Jugendkulturgruppe Heidenburg, die sich 1993 gründete und inzwischen rund 100 Mitglieder im Alter zwischen 16 und 45 Jahren hat.

Einlass zum Konzert ist ab 20 Uhr. Tickets gibt es für sechs Euro ausschließlich an der Abendkasse.

Weitere Informationen zum „W!Rock“ in Heidenburg gibt’s im Internet unter: http://wrock.de