Randalierer wüten in Heinzerather Kapelle

Unbekannte haben in der Kapelle in Morbach-Heinzerath randaliert. Wie Ortsvorsteher Friedhelm Schlarp mitteilt, haben die oder der Täter Erinnerungstafeln abgehängt, Blumen rausgeworfen und mit ihren Schuhen die Wand beschmutzt. Die Polizei Morbach teilt mit, dass es es keine Strafanzeige gebe, weil nichts wirklich beschädigt wurde. Ortsvorsteher Schlarp bestätigt, dass es keine Sachschäden gibt. Allerdings seien einige Menschen im Ort über die Vorgänge sehr verärgert. Der Schaden sei in erster Linie ideeller Natur.

FOTO: TV / privat