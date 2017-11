Stau und Behinderungen durch Schnee auf der B 327 bei Morbach

Auf der B 327 im Bereich Morbach sind mehrere LKWs wegen Schneeglätte liegen geblieben und haben den Verkehr behindert. red

Die Polizeiinspektion Morbach meldet mehrere, teilweise schwere Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen auf der B 327 und den umliegenden Straßen. Mehrere LKWs sind am Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Steigungsstück zwischen der Einmündung Deuselbach und der Kreuzung Gutenthal wegen Schneeglätte liegen geblieben. Die Polizei regelte in dieser Zeit den Verkehr. LKW-Fahrern wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Außerdem teilt die Polizei mit, dass nicht alle Autos auf der Strecke mit Winterreifen ausgestattet gewesen seien. Das habe auch zu einem Verkehrsunfall geführt. Die Polizei weist nochmal darauf hin, dass das Fahren ohne die nötigen Reigen eine Ordnungswidrigkeit ist und zur Anzeige gebracht wird.

Aktuelle Verkehrsinformationen vom ADAC