Verkehr : Bauarbeiten: Hauptstraße in Beurig länger gesperrt

Saarburg Ein Jahr lang dauern die Bauarbeiten, die laut der Stadt Saarburg und der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell kommende Woche in der Hauptstraße in Saarburg-Beurig beginnen. Dort sollen Arbeiten an der Wasserleitung und den Hausanschlüssen gemacht werden.

Jedes Grundstück werde individuell betrachtet, der Kontakt zum Eigentümer werde im Laufe der Baumaßnahme erfolgen.

Das Projekt ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt und soll innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. In der ersten Phase wird die Hauptstraße für rund zwei Monate halbseitig zwischen den Einmündungen Kammerforststraße und Serriger Straße gesperrt. Anschließend wird der Bereich für etwa einen Monat voll gesperrt. Danach folgt eine Vollsperrung zwischen den Kreuzungen Serriger Straße und Kirchstraße. In den Bauabschnitten 2 und 3 werden Arbeiten auf der verbleibenden Strecke der Hauptstraße durchgeführt.