Benefizaktion : Konzer Museum unterstützt Kinderschutzbund Trier

Konz Eine Benefizaktion zugunsten ukrainischer Kinder gab es im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz.

Am Samstag fand im Museum Roscheider Hof erstmals ein Benefiztag statt. Der gesamte Erlös geht an den Deutschen Kinderschutzbund Trier.

Die rund 60 Museums­mitarbeiter, Helfer und Künstler arbeiteten den ganzen Tag un­entgeltlich. Organisiert wurde die Veranstaltung im Freilichtmuseum von Peter Kiefer, Pächter der Museumsschänke. „Wir haben hier große Kapazitäten, und auch das Museum und die Bands haben sich schnell bereit­erklärt zu helfen“, erzählt der Gastwirt. So wurden Museums­führungen zu verschiedenen Themen angeboten. Den ganzen Tag über gab es zudem Live-Musik mit Bands aus der Region, darunter Ed Stevens’ Voices, A Study in Pink oder Steilflug. Auch der Nachwuchs der bekannten Konzer Showtanzgruppe Rainbow zeigte sein Können. „Wir haben Tänzerinnen aus vielen Nationen. Und viele unserer Aktiven haben sich an Hilfsaktionen für die Ukraine beteiligt und auch gespendet“, erzählt Jürgen Kramp, Erster Vorsitzender. Die Kinder seien sofort bereit gewesen zu helfen. Mit dem Geld sollen verschiedene Projekte für Kinder aus der Ukraine unterstützt werden.

„Wir haben seit 2015 das Programm ‚Kreativität und Kultur ohne Grenzen‘“, erzählt Elke Boné-Leis vom Kinderschutzbund. An Wochenenden wird dabei Flüchtlingskindern Kunst und Kultur nähergebracht. Es gibt auch Ausflüge, wie zum Beispiel auf einen Reiterhof. Derzeit wird viel mit Tieren gearbeitet, da dort die Sprache nicht so eine große Rolle spielt. Bei jeder Veranstaltung sind aber Übersetzer dabei.

Den Ukrainern, die in Trier wohnen, gehe es teilweise nicht so gut, wie man erwarte, erzählt Boné-Leis. Manchmal dauere es Wochen, bis sie nach Anträgen ihr Geld erhalten. Der Kinderschutzbund sei in der glücklichen Lage, zumindest Kinder und Jugendliche zu versorgen. Für Besucher standen auf dem Museums­gelände Spenden­dosen bereit. Zudem gab es eine Tombola. Am Ende kam ein vier­stelliger Betrag zusammen.