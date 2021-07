Kommentar zu Auswirkungen der Afa auf Hermeskeil : Probleme ansprechen, aber Vorbehalten entgegentreten

Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) ist 2015 in der ehemaligen Hochwaldkaserne in Hermeskeil eingerichtet worden. Foto: TV/Marion Maier

In Hermeskeil braucht niemand Angst zu haben, den Stadtpark oder andere Orte aufzusuchen. Das ist eine wichtige Feststellung des Hermeskeiler Poizeichefs. Denn damit tritt er genau diesen „subjektiven Wahrnehmungen“ entgegen, von denen in der Sitzungsvorlage für den Kreisausschuss Trier-Saarburg die Rede ist.

Natürlich sind die Bewohner der Afa in Hermeskeil sichtbar, denn sie halten sich ja - die Quarantänephasen wegen der aktuellen Pandemie ausgenommen - nicht nur in der Einrichtung auf. Und bei 500 zusätzlichen Menschen in einer Stadt mit knapp 6000 Einwohnern nimmt man sie zwangsläufig wahr. Dass es bei dieser Größenordnung und der schwierigen Lebenssituation der Geflüchteten hin und wieder zu Spannungen innerhalb und außerhalb der Afa kommen kann, ist doch verständlich. Und es gibt sicherlich auch Einheimische, die sich hier und da mal daneben benehmen.