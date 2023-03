Entlastung für Luxemburg-Pendler : Oberbillig lässt die Moselfähre wieder ganztags fahren

Foto: t v/Christian Kremer

Oberbillig Die Sankta Maria II ist ab Montag, 6. März, wieder eine echte Alternative zur Fahrt mit dem Auto über die Grenzbrücke in Wellen. Wie es die Ortsgemeinde schafft, die Fährzeiten auszuweiten.

Der Plan des Oberbilliger Ortschefs geht auf. Andreas Beiling erklärt auf TV-Anfrage, dass die Fähre Sankta Maria II ab Montag, 6. März, an den Wochentagen wieder zwischen 6.30 und 20 Uhr unterwegs ist. In den vergangenen Monaten war das wegen eines Krankheitsfalls nicht möglich. Die Fähre war da nur von 6.30 bis 13 Uhr unterwegs. Für diejenigen, die Vollzeit in Luxemburg arbeiten, war die Fähre dadurch keine Alternative zur Fahrt mit dem Auto über eine der wenigen Grenzbrücken über die Mosel oder Sauer ins Nachbarland.

Damit die Fähre nun wieder ganztags zwischen Oberbillig und Wasserbillig verkehren kann, hat Beiling einen Dienstplan mit zwei Aushilfsfährleuten entwickelt. Unter anderem habe er einen Fährmann stundenweise wieder eingestellt, der eigentlich schon in Rente ist. So kann er zwölf Schichten pro Woche besetzen, jeweils zwei an den Wochentagen sowie jeweils eine samstags und sonntags. Die Folge: Montags bis freitags fährt die Fähre wieder 13-einhalb Stunden am Tag.

Beiling betont: „Die Dienste sind verteilt.“ Es gebe auch eine Vereinbarung, dass es vorerst keinen Urlaub für die Fährleute gebe.

Dass sich die Ortsgemeinde diese Mühe macht, liegt an der Sperrung der Grenzbrücke in Wormeldingen. Die Brücke wird saniert und ist seit Mittwoch nur noch von Luxemburg in Richtung Deutschland als Einbahnstraße befahrbar. Das führt im morgendlichen Berufsverkehr zu langen Staus in alle Richtungen. Die Grenzbrücke in Wellen muss zusätzlich zu den 18.000 Fahrzeugen, die ohnehin dort unterwegs sind, viele der 7000 Fahrzeuge aufnehmen, die den Fluss normalerweise bei Wincheringen überqueren.