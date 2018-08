später lesen Vereine Heimatmusikanten Wawern laden zum Schnuppern ein Teilen

Wer schon immer mal ein Musikinstrument ausprobieren wollte, hat am Mittwoch, 29. August, nun die Gelegenheit dazu: In der alten Schule in Wawern veranstalten die Wawerner Heimatmusikanten ab 18 Uhr einen Schnupperabend und laden alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern dazu ein.