Im Kloster Karthaus gibt es in einem Theaterstück für Kinder ab vier Jahren die Geschichte des Steinzeitmädchens Taffy zu sehen, ab jetzt gibt es dafür Karten.

Am Montag, 5. November, lässt Tom Teuer ab 16.15 Uhr die Figuren in seinem Stück erzählen, wie die Buchstaben entstanden. Taffy steckt voller Überraschungen und malt gerne, mit Vorliebe an Höhlenwänden. Zusammen mit Höhlenforscher Salvatore erfahren die jungen Zuschauer Wissenswertes aus der Steinzeit und lüften einige Geheimnisse. Der Eintritt kostet drei Euro, Karten gibt es in der Stadtbibliothek Konz, Telefon 06501/7888.