Smiley für rücksichtsvolle Autofahrer

Mit einer Geschwindigkeitsmesstafel fördert Innogy die Verkehrssicherheit in Temmels. Das Gerät zeigt Autofahrern ihre aktuell gefahrene Geschwindigkeit und soll damit zum verantwortungsvollen Fahren ermahnen.

Die Messanlage wurde von Michael Arens, Leiter der Region Trier von Innogy, an die Ortsgemeinde Temmels übergeben. Dabei waren Ortsbürgermeister Herbert Martin Schneider, Mechthild Köstler von der Verbandsgemeinde Konz und weitere Vertreter der Verwaltungen. Mit einem Zuschuss von 1100 Euro aus dem Förderprogramm Kommunales Energiekonzept (KEK) unterstützt Innogy die Gemeinde bei der Anschaffung des Gerätes. Bei der mit Solarzellen betriebenen Tempo-Anzeige handelt es sich um eine mobile Anlage, die nach Bedarf den Standort in Temmels wechseln soll. Die Versetzung der Tafel wird von der Ortsgemeinde vorgenommen. Das Gerät soll vorwiegend an stärker befahrenen Straßen stehen. Als Erstes kommt die Messeinrichtung an der B419 in Richtung Wellen bzw. Oberbillig zum Einsatz. „Die Anzeige schärft das Tempo-Bewusstsein der Autofahrer. Dank der Signalwirkung entsteht ein Mehr an Sicherheit, das besonders schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Kindern zugutekommt“, erläuterte Ortsbürgermeister Schneider. Die Tafel zeigt jedem vorbeifahrenden Autofahrer in Sekundenbruchteilen, was der Tacho geschlagen hat. Fährt er schneller als erlaubt, zeigt die Anzeige am Straßenrand einen traurigen Smiley. Fährt der Fahrer dagegen vorbildlich, lächelt das Männchen auf der Tafel zustimmend. Knöllchen oder Bußgelder werden durch die Messung nicht ausgelöst. Allerdings werden die Geschwindigkeiten anonymisiert gespeichert. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit. Innogy bietet Kommunen, die einen Konzessionsvertrag mit dem Energieunternehmen besitzen, das Förderprogramm KEK an. Es beinhaltet Lösungen, mit denen sich Kommunen fit für die Energiezukunft machen.