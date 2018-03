später lesen Musikmatinee Musikalisches Märchen FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Märchen „Hänsel und Gretel“ wird am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr im kleinen Saal der Trierer Tuchfabrik in Anlehnung an das musikalische Meisterwerk des Komponisten Engelbert Humperdinck vom Trierer Musikensemble „Pastorella“ aufgeführt. Karten: siehe unten.