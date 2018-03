später lesen Puppentheater Abenteuer im Märchenwald FOTO: Puppenpalast / Trierischer Volksfreund FOTO: Puppenpalast / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Im Rahmen seiner Jubiläumstournee zum 15-jährigen Bestehen gastiert der Puppenpalast am Sonntag, 14. Januar, um 15.30 Uhr im Bürgerhaus in Tawern. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald, aufgeführt mit nostalgischen, von Hand gefertigten Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen und mit lebhaften Kulissen in Szene gesetzt. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren, Spieldauer etwa 55 Minuten. Karten ab 3,90 Euro gibt es ab 15 Uhr an der Tageskasse.