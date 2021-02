Pandemie : Ausgangssperre im Kreis Birkenfeld wird aufgehoben

Birkenfeld Die Allgemeinverfügung im Landkreis Birkenfeld, mit der eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21 und fünf Uhr angeordnet worden war (der TV berichtete in der Ausgabe vom Dienstag), wird in der Nacht zum Montag aufgehoben.

Dies teilt der Birkenfelder Landrat Matthias Schneider in einer Presseerklärung mit.

Er begründet dies damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen deutlich gesunken sei und sich dem Landeswert angenähert haben. „Dies bedeutet, dass die landesweit geltenden Regelungen für unseren Landkreis angemessen sind“, sagt Schneider.

Die am 30. Januar verkündete Allgemeinverfügung mit der nächtlichen Ausgangssperre sei in Einvernehmen mit der Landesregierung verkündet worden. Damals lag der Wert im Landkreis Birkenfeld für die siebentägige Inzidenz bei über 200. Aktuell liegt der Wert bei 70,4. Schneider verteidigt sich gegen die Kritik an den Corona-Maßnahmen. Einigen seien diese zu ineffektiv, anderen gingen sie nicht weit genug. Der Landkreis Birkenfeld bestehe nicht nur aus ländlichen Gegenden, sondern umfasse auch die Stadt Idar-Oberstein. Gerade aus städtischen Gebieten seien häufig Überschreitungen gemeldet worden.