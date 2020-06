Freizeit : Kino unter freiem Himmel

HANDOUT - 14.04.2020, USA, --: Branch (Justin Timberlake, 3.v.l.) in einer Szene des Animationsfilms «Trolls World Tour» (undatiert) von Regisseur Dohrn. Nach wochenlangen Schließungen dürfen die ersten Kinos wieder öffnen. (zu dpa "Action und Komödien: Welche Filme jetzt in den Kinos laufen") Foto: 2020 Dreamworks/Universal Pictures/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/2020 Dreamworks

Wittlich (red) Nach der Premiere des Wittlicher Autokinos am Pfingstwochenende gibt es an diesem Wochenende erneut die Möglichkeit Kinofilme vom Auto aus auf dem Parkplatz am Eventum zu verfolgen. Am Samstag, 6. Juni, ab 16 Uhr wird der Familienfilm „Trolls World Tour“ (Foto) gezeigt, gefolgt von „Mamma Mia!



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Here We Go Again“ um 19 Uhr. In der Spätvorstellung um 22.30 Uhr läuft der Film „Joker“. Am Sonntag, 7. Juni, laufen die Filme „Angry Birds 2“ um 16 Uhr und um 19 Uhr „Bohemian Rhapsody“, die Verfilmung der Geschichte der Band „Queen“ und der Legende Freddie Mercury. Die Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände ist bereits eine Stunde vor Filmbeginn möglich. Tickets kosten 20 Euro pro Fahrzeug (beinhaltet zwei Personen). Bis zu drei Kinder aus dem eigenen Haushalt sind im Preis enthalten. Karten im Vorverkauf sind online unter www.kinopalast.info erhältlich.