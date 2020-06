Freizeit : Wittlicher Autokino geht in die Verlängerung

Wittlich Die Premiere des ersten Wittlicher Autokinos ist gelungen, Rückblickend heißt es aus dem Kulturamt der Stadt Wittlich: „Wir sind von dem Besucherandrang überwältigt.

Es konnten über 1000 Besucher an vier Tagen verzeichnet werden.“ Bereits am Wochenende gibt es erneut die Möglichkeit, Kinofilme vom Auto aus auf dem Parkplatz am Eventum zu verfolgen. Am Freitag geht es um 19 Uhr mit „Knives Out – Mord ist Familiensache“ und um 22:30 Uhr mit der Konzertverfilmung „Rammstein – Paris“ los. Samstags beginnt das Kinoprogramm mit dem Familienfilm „Trolls World Tour“ um 16 Uhr, gefolgt von „Mamma Mia! Here We Go Again“ um 19 Uhr und der Spätvorstellung um 22:30 Uhr „Joker“. Den Abschluss bilden am Sonntag, 7. Juni, „Angry Birds 2“ um 16 Uhr und um 19 Uhr „Bohemian Rhapsody“, Die Auflagen entsprechen denen der Woche zuvor.