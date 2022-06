Ehrenamt : Bis zu 45 Jahre aktiv bei der Feuerwehr: Hohe Auszeichnungen für Thalfanger Wehrleute

Berglicht/Thalfang Sie sind buchstäblich immer da, wenn‘s brennt: In der VG Thalfang sind Frauen und Männer geehrt worden, die seit mehr als 25 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr ihren Dienst leisten.

Zusammen haben sie sich rund 1000 Jahre ehrenamtlich in den Freiwilligen Feuerwehren ihrer Heimatorte engagiert: Für diese langjährige Treue zum Ehrenamt sind Frauen und Männer aus der Verbandsgemeinde Thalfang bei einer Feierstunde in Berglicht besonders gewürdigt worden. Dort wurden den Wehrleuten, musikalisch begleitet von der Orchestergemeinschaft Horath - Berglicht, Silberne und Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen verliehen.

Vera Höfner, Bürgermeisterin der VG Thalfang am Erbeskopf, unterstrich, dass das Engagement in der freiwilligen Feuerwehr bedeute, immer abruf- und einsatzbereit zu sein, um in Brand- und Katastropheneinsätzen schnell vor Ort zu helfen: „Mit diesem Ehrenamt beweisen die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden kontinuierlich, dass die Menschen sich in unseren Gemeinden auf sie verlassen können.“ Stets bereit, unabhängig von Tageszeiten und Witterung, stellten die Feuerwehrfrauen und -männer bei schwierigen Einsätzen ihre Gesundheit hinten an und hielten oftmals belastende aus, lobte Höfner.