Stadtplanung : Die große Wunschliste für den Kurpark in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Der Stadtrat Bernkastel-Kues steht den Plänen für eine Neugestaltung des Kurparks positiv gegenüber. Nächste Woche stellt eine Delegation das ehrgeizige Projekt beim zuständigen Ministerium in Mainz vor.

Der am 26. Mai zu wählende Stadtrat von Bernkastel-Kues trifft die Entscheidung, ob und wie der Kurpark auf dem Kueser Plateau in einen Zustand versetzt wird, der ihn wieder zu einem attraktiven Areal machen soll.

Der noch amtierende Stadtrat hat dafür die Weichen gestellt. Sein Votum ist einstimmig: Dass in vielen Stunden und Sitzungen erarbeitete Konzept soll dem zuständigen Ministerium in Mainz vorgelegt werden.

Dabei geht es natürlich in erster Linie ums liebe Geld. In einem Gespräch am Mittwoch, 22 Mai, soll in Erfahrung gebracht werden, was von den ehrgeizigen Plänen bezuschusst wird und in welcher Höhe.