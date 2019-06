Vereinsleben : Sport mit Leidenschaft und Begeisterung

Hundheim SV Hundheim feiert ein Wochenende lang seine 95-jährige Vereinsgeschichte.

Alle fünf Jahre feiert der Sportverein Hundheim ein Jubiläum. Diesmal war es der 95. Geburtstag des Vereins, der mit einem zweitägigen Fest begangen wurde. „Darauf sind wir stolz, denn unser reiches Angebot an sportlichen Betätigungen trägt zum abwechslungsreichen Leben im Dorf bei“, betonte Vorsitzender Klaus Bauer in seiner Begrüßung am Kommersabend. Sport, und insbesondere Fußball, habe gerade bei der Jugend positive charakterbildende Effekte.