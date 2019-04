später lesen Religion Jüdische Heiratspraktiken Teilen

(red) Die in diesem Jahr vom Emil-Frank-Institut und der Katholischen Erwachsenenbildung im Dekanat Wittlich präsentierten cineastischen Werke beschäftigen sich mit dem (ultra-)orthodoxen Judentum. Bei der nächsten Vorführung am 7. Mai, 19 Uhr, in der Stadtbücherei, Schlossstraße 10 in Wittlich, geht es um die Heiratspraktiken.