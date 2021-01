Bernkastel-Wittlich : Sechs Gemeinden zeigen, wie es gehen kann

Bernkastel-Wittlich Der Kreis zeichnet sechs Versorgungskonzepte für ein „Zu Hause alt werden“ aus.

Der Aufbau neuer Versorgungskonzepte, die einen Verbleib im eigenen Zuhause sowie eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bis in das hohe Alter gewährleisten, wird im Landkreis Bernkastel-Wittlich durch Ideenwettbewerbe angeregt und gefördert. Dieser Aufgabe kommt in der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung zu.