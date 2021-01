Bildung : Land fördert sechs Studiengänge

Trier/Mainz Die Hochschule Trier soll für angehende Nonprofit-Manager 100 000 Euro erhalten.

Mit insgesamt 600 000 Euro sollen sechs neue Duale Studiengänge gefördert werden. Dies hat die Landeskommission für Duale Studiengänge in einer virtuellen Sitzung empfohlen. Darunter sind je ein Bachelor-Studiengang an der Hochschule Trier und der Technischen Hochschule Bingen sowie mehrere an der Hochschule Koblenz und der Hochschule Mainz.

Hierfür steht beispielhaft der neue Duale Bachelor-Studiengang „Forschungs- und Innovations­management“ der Hochschule Kob­lenz, der zum Sommersemester 2021 starten soll. Er wird am Rhein-Ahr-Campus (RAC) der Hochschule angeboten – im Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz, nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und der Metropolregion Rheinland. In Bonn sind Deutschlands größte Forschungsförderer ansässig. Der RAC möchte mit diesem Dualen Manage­ment-­Studien­gang den Förderstandort Bonn und Umgebung stärken und eine akademische Ausbildung oder Qualifizierung in diesem Bereich ermöglichen. So will er gemeinsam mit Partnern aktiv auf den bestehenden Fachkräftemangel reagieren.