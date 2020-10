Forschung : Junge Wissenschaftler wollen mehr als nur Gedenken

Trier An der Universität Trier ging es drei Tage lang darum, Antisemitismus zu erforschen und zu bekämpfen.

Bei der ersten interdisziplinären Antisemitismustagung für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler an der Universität Trier haben Teilnehmer aus Deutschland, Großbritannien, Kroatien und Schweden ihre Forschungen zum Thema präsentiert. „Eine moderne Antisemitismusforschung kann den Forschungs­gegen­stand des Antisemitismus nicht handhaben wie jeden anderen. Sie muss vielmehr zum Ziel haben, den Gegenstand ihrer Forschung aktiv abzuschaffen“, sagte Lennard Schmidt, der stellvertretend für die Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (IIA) gesprochen hat. Auch Dieter Burgard, Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Anti­semitismus­fragen in Rheinland-Pfalz, wies in seinem Grußwort auf akuten Handlungsbedarf hin, neue Strategien zur Bekämpfung des Antisemitismus zu finden.