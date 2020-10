50 Jahre Uni Trier : Ein weltweites Netzwerk

An der Universität kommen Studierende und Wissenschaftler von allen Kontinenten und aus Kulturen zusammen. Daran können auch die Bürger teilhaben.

Im nächsten Jahr besteht diese Partnerschaft ein halbes Jahrhundert. Sie ist beispielhaft dafür, wie Internationalität an der Universität Trier funktioniert. Nicht als Einbahnstraße, sondern im Austausch. So können auch Studierende oder Promovierende aus Trier ein oder mehrere Auslandssemester an der Georgetown University verbringen. So weit möglich werden auch die Bürger der Region in die Internationalität eingebunden. Manche Gastfamilie nimmt schon in zweiter Generation Studierende aus den USA in ihrer Familie auf.