Engagement : Wittlich zieht bei der Ehrenamtskarte nach

Wittlich Der Stadtrat hat beschlossen, die Ehrenamtskarte des Landes einzuführen. Erst einmal muss aber der Sozialausschuss klären, welche Vergünstigungen es geben soll.

In Morbach haben aktuell elf Personen eine Ehrenamtskarte. In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land wurden bisher 63 Ehrenamtskarten ausgestellt, Folgeanträge wurden dabei nicht mitgezählt. Die Karte ist zwei Jahre gültig.

Die SPD-Fraktion im Wittlicher Stadtrat hatte den Antrag gestellt, dass es für die ehrenamtlich Tätigen aus Wittlich auch eine solche Anerkennung ihrer Arbeit geben soll. Im Stadtrat wurde dies begrüßt und beschlossen. Erika Werner von der SPD Wittlich sagt: „Die Ehrenamtskarte gibt es schon in vielen Verbandsgemeinden und Städten und wir sollten unseren Ehrenamtlichen diese Anerkennung ebenfalls zukommen lassen.“ Damit wäre die Ehrenamtskarte im gesamten Landkreis eingeführt. Anschließend hat man das Thema an den Sozialausschuss weitergeleitet. Dort wird beraten, wo es für die Ehrenamtlichen Vergünstigungen geben soll und in welcher Höhe.