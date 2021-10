Vortrag : Wie der Weg vom Schattenkind zum Sonnenkind gelingt

Klausen Bestsellerautorin Stefanie Stahl hat in Klausen erklärt, wie grundlegende psychologische Mechanismen unser Leben beeinflussen.

Haben Sie sich schon mal mit Ihrem inneren „Schattenkind“ beschäftigt? Könnte sich lohnen. Denn, wie die Psychologin Stefanie erläutert, hängen viele Konflikte unseres Lebens mit Prägungen aus der Kindheit zusammen. In Klausen hat die Bestseller­autorin bei „Kultur in der Wallfahrtskirche“ 240 Zuhörern einige zentrale Punkte zu diesem Thema vorgestellt.

Das Problem mit den Prägungen ist, dass sie uns unbemerkt be­einflussen können und unseren Blick auf die Realität verstellen. Ganz alltägliche Sachverhalte im Umgang mit anderen Menschen erhalten so eine versteckte Zusatzbedeutung, die aber für das Gegenüber gar nicht unmittelbar nachvollziehbar ist. Konflikte sind da programmiert. Stefanie Stahl veranschaulicht es an dem fiktiven Paar Sabine und Michael. Eine scheinbar banale Sache – Sabine hat beim Einkauf Michaels Lieblingswurst vergessen – führt zu einem heftigen Streit. „Denn Michael hat einen Glaubens­satz ver­innerlicht: ‚Ich bin nicht wichtig.’ Und deshalb vermutet er eine ganz andere Bedeutung“, begründet die Psychologin. Weil auch Sabine von Glaubenssätzen be­einflusst ist, dreht sich der Streit rasch um tiefgreifende psycho­logische Fragen – ohne, dass es den beiden bewusst wäre.

Die Bücher von Stefanie Stahl aus Trier stehen regelmäßig auf den Bestseller­listen und finden auch in internationalen Übersetzungen Anklang. In Deutschland sind Werke wie „Das Kind in dir muss Heimat finden“ oder „Sonnenkind und Schattenkind“ im Kailash-Verlag erschienen.

Nicht zwei Erwachsene streiten hier miteinander, sondern ihre beiden „Schattenkinder“. Unter diesem Begriff fasst Stahl einen Komplex zusammen: Erfahrungen in der Kindheit, die zu ver­innerlichten Glaubenssätzen führen. Und diese wiederum begünstigen bestimmte Verhaltensweisen und Selbst­schutz­strategien. In Michaels Fall waren die Eltern mit ihrer Bäckerei und vier Kindern überfordert, er spürte nicht die für ihn notwendige Aufmerksamkeit. „Ein Kind wird aber nie den Fehler bei den Eltern vermuten. Es denkt, dass der Fehler bei ihm liegt“, beschreibt Stahl die Problematik. Folglich entwickelt Michael die Überzeugung: „Ich komme zu kurz, ich bin nicht wichtig, ich genüge nicht.“ Dies führt bei ihm zu Kränkung und Wut – Gefühle, die in seinem späteren Leben immer wieder leicht ausgelöst werden. Weil wir uns aber nicht ständig schlecht fühlen wollen, entwickeln wir Selbst­schutz­strategien. Das können über­steigerter Perfektionismus oder Harmonie­zwang ebenso sein wie Macht­streben oder eine Flucht in virtuelle Welten am Computer.