Justiz : Weitere eineinhalb Jahre Haft für Dealer aus dem Hunsrück

Trier/Wittlich Das Landgericht Trier hat einen Drogendealer verurteilt, der nicht zum ersten Mal vor Gericht stand. Dennoch gab es eine Premiere.

(will) Eineinhalb weitere Jahre muss ein 30-Jähriger aus dem Hunsrück in Haft, weil er mit Drogen gehandelt hat. Das hat die Dritte Große Strafkammer des Trierer Landgerichts am Donnerstag entschieden.

Dass die Haftstrafe des 30-Jährigen, der privat in geordneten Verhältnissen lebt und einer geregelten Arbeit nachgeht, in der aktuellen Verhandlung „nur“ um 18 Monate erhöht wird, ist auch darauf zurückzuführen, dass der ehemalige Dealer die ihm zur Last gelegten Vorwürfe – Drogenhandel in nicht geringer Menge im Großraum Wittlich sowie im Hunsrück und an der Mittelmosel – weitgehend gestanden hat. Und: Zum Teil lagen die angeklagten Taten bereits neun Jahre zurück, zudem wurden einige der Verfahren im Laufe der Verhandlung eingestellt.