Corona : Inzidenz des Landkreises Bernkastel-Wittlich steigt von 116,5 auf 130,7

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich sind am Donnerstag 32 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Fälle steigt damit auf 2566. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises steigt weiter: von 116,5 auf 130,7. Dem Anstieg der Fallzahlen liegt weiterhin ein diffuses, über das Kreisgebiet verteiltes Infektionsgeschehen zugrunde.

Die Kontaktnachverfolgung erstreckt sich in Teilen auch wieder auf eine Schule und eine Kita.

Erstmals geimpft wurden im Landesimpfzentrum Wittlich und durch die mobilen Impfteams bis einschließlich des Vortages insgesamt 16 731 Personen. Impfungen, die in Kliniken oder Arztpraxen vorgenommen werden, sind in dieser Zahl nicht enthalten. Der geringe Zuwachs zum Vortag ist einer höheren Zahl an Zweitimpfungen geschuldet.