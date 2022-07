Neue IT-Systeme : Nächster Schritt zur Digitalisierung im Thalfanger Rathaus

Telefonanlage und IT-Strukturen im Thalfanger Verwaltungsgebäude sind in die Jahre gekommen. Um notwendige Voraussetzungen für die Digitalisierung des Hauses zu schaffen, werden sie nun erneuert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Thalfang Telefonanlage und Computersysteme in der Verwaltung der Verbandsgemeinde sind in die Jahre gekommen und sollen jetzt ausgetauscht werden. Warum das auch mit Blick auf die Digitalisierung im Rathaus notwendig ist.

Die IT-Strukturen in der Thalfanger Verwaltung stoßen allmählich an ihre Grenzen. So schilderte es Bürgermeisterin Vera Höfner in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats: „Die Strukturen sind mittlerweile veraltet und geben die benötigten Speicherkapazitäten nicht mehr her“, stellte die VG-Chefin fest. Deshalb solle nun die Erneuerung von Hard- und Software für die Computersysteme in Angriff genommen werden. Dies sei auch mit Blick auf die weiter fortschreitende Digitalisierung der Prozesse im Rathaus notwendig. Denn ohne einen Austausch der IT-Infrastruktur brauche man über den Aufbau eines digitalen Ratsinformationssystems für die Bürger oder über sogenannte Contentmanagementsystem gar nicht nachzudenken, sagte Höfner. Letzteres ist eine Voraussetzung dafür, dass – wie per Online-Zugangs-Gesetz gefordert – bald möglichst alle Dienstleistungen für den Bürger digital abgewickelt werden können. Ohne Besuch im Rathaus.

Der VG-Rat Thalfang hat daher Aufträgen an eine Trierer Firma zugestimmt, die für rund 53.000 Euro die Ausschreibung für die neue Technik vorbereiten, deren Anschluss und die Schulung von Mitarbeitern übernehmen soll. „Es läuft zwar alles, aber wir sind speichertechnisch am Ende“, hatte zuvor Christian Neumann, IT-Fachmann in der Thalfanger Verwaltung berichtet. Es sei wichtig, „dass wir jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen“.

Ratsmitglied Burkhard Graul (SPD) erinnerte in dem Zusammenhang an die laufenden Fusionsverhandlungen mit Nachbarkommunen im Zuge der Kommunalreform (siehe Info). Er erkundigte sich, ob die angedachte neue IT-Struktur denn auch mit den genutzten Systemen in Schweich, Hermeskeil oder Morbach kompatibel sei. Hier beruhigte Neumann: „Wir haben alle dasselbe Betriebssystem, nur unterschiedliche alte Versionen davon. Wir wollen bei diesem Standard bleiben, nichts Exotisches.“

Info Schriftliche Bitte zur Kommunalreform Bezüglich der Kommunal- und Verwaltungsreform der Verbandsgemeinde Thalfang hat die Bürgermeisterin beim Innenministerium in Mainz schriftlich um ein Treffen gebeten, um über „die aktuellen Rahmenbedingungen und den möglichen zeitlichen Verlauf“ der weiteren Verhandlungen informiert zu werden. Das teilte Vera Höfner im VG-Rat mit. Den Wunsch dazu hätten mehrere Ortsbürgermeister und Fraktionen des VG-Rats geäußert. Das Ministerium habe zunächst eine Videokonferenz vorgeschlagen, sie habe jedoch um ein „Treffen in Präsenz“ gebeten, sagte Höfner. Eine Rückmeldung gebe es noch nicht. In diesem Zusammenhang informierte Höfner auch über eine Resolution der Gemeinde- und Städtebünde aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Diese fordern darin den Bund auf, wie die Länder die Entlastung der Kommunen von deren Altschulden voranzutreiben. So solle der Bund – wie es Rheinland-Pfalz vorhat – 50 Prozent der Liquiditätskreditschulden der Kommunen noch in diesem Jahr übernehmen. Sich dieser Resolution anzuschließen, wie von der FWG Erbeskopf angeregt, halte sie für „nicht notwendig“, sagte Höfner. Es sei gut, dass diese Resolution gefasst worden sei. Da die VG aber Mitglied im Gemeinde- und Städtebund sei, vertrete dieser ohnehin ihre Interessen, eine eigene „Resolution zur Resolution“ sei daher unnötig.

Ebenfalls erneuert werden soll die Telefonanlage im Rathaus, die seit 16 Jahren im Einsatz ist. „Sie könnte jetzt wohlverdient in den Ruhestand gehen“, sagte Höfner. Die Anlage sei insgesamt „fragil“, bei Problemen oder Ausfällen sei eine Reparatur schwierig. Insgesamt entspreche sie nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.

Ausgetauscht werden soll sie nun gegen eine virtuelle Telefonanlage. Solche Systeme, auch Cloud-Telefonanlage genannt, funktionieren softwarebasiert. Der Nutzer bekommt alle Funktionen einer klassischen Telefonanlage aus dem Rechenzentrum eines Anbieters über das Internet zur Verfügung gestellt. Telefonieren übers Rathaus-Netz ist dann von sämtlichen Endgeräten möglich - vom Tablet bis zum Smartphone.