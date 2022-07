Wettbewerb : Auszeichnung für Wittlicher Filmprojekt 

Noé Lorin Biesenkamp und Nora Münzel haben das Filmprojekt in Wittlich gemeinsam mit einem Team, das zwischen zwölf und 75 Jahren war, umgesetzt. Foto: Nora Münzel/privat

Wittlich Beim „Bundes.Festival.Film“ mit freien Videoproduktionen aus ganz Deutschland fand in Augsburg ging auch der Wittlicher Film „High Flyers“ ins Rennen (der TV berichtete). Dass es ins Programm aufgenommen wurde, war schon ein großer Erfolg – hatten doch nur 44 von 550 im Vorfeld eingesandten Arbeiten eine Nominierung und Einladung zum Festival erhalten.

Beim Jugendfilmpreis gab es vier Altersgruppen sowie die Kategorien „Jahresthema“ und „Team Award“, in denen Auszeichnungen vergeben wurden. Und bei der Bekanntgabe der Preise zum Jahresthema „Work: in progress“ bekamen die Wittlicher für ihr Einstiegsprojekt „High Flyers“ doch tatsächlich eine Auszeichnung mit Urkunde und 500 Euro Preisgeld.

Die Jurybegründung zur Auszeichnung: „Vor dem Spiegel erinnert sich ein alter Mann an seine Vergangenheit und an die Träume, die er einmal mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau hatte. Unbeirrt arbeitete das Paar jahrelang daran, Menschen zum Fliegen zu bringen. Über einen alten Menschheitstraum erzählt der Film der Gruppe „Überflieger? – und lässt diesen dabei wahr werden. Es macht viel Spaß, mit den Augen des visionären Erfinders durch die Zeit zu reisen und den langen Prozess mitzuerleben, bis die Schwerkraft aufgehoben wird. Und man spürt auch den Spaß, den das Filmteam hatte, als es den Schauspieler*innen mit Filmtricks das Fliegen lehrte.“

Stellvertretend für die zehnköpfige Filmcrew des Makerspace, die in den Herbstferien 2021 unter Anleitung von Nora Münzel und Lorin Biesenkamp einen Plot entwickelten, das Drehbuch schrieben, Locations und Darsteller suchten und das Ganze filmisch umsetzten, waren Lilly Heinen und Samuel Diewald mit Begleitperson nach Augsburg gereist.

Doch nach dem Film ist vor dem Film, und so bietet der Makerspace Wittlich in den Sommerferien vom 8. bis 12. August erneut einen Videoworkshop mit Nora Münzel und Lorin Biesenkamp für Elf- bis 14-Jährige an. Aber auch die jüngeren Filmbegeisterten bekommen die Chance, sich beim dreitägigen Trickfilmworkshop vom 1. bis 3. August erstmals filmisch auszuprobieren. Beide Angebote sind kostenlos; eine verbindliche Anmeldung vorab unter www.vhs-wittlich.de ist wegen der begrenzten Plätze erforderlich.