Kommunales : Rat spricht über Baupläne

Plein Der Bebauungsplan „Prinkheim“ ist ein Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung in Plein. Am Mittwoch, 9. Dezember, trifft sich das Gremium um 18 Uhr in der Unkensteinhalle in Plein zur öffentlichen Sitzung.

