Musik : Offenes Singen zur Fastnachtszeit

Neumagen-Dhron (red) Das nächste offene Sing-mit-Treffen mit Lieder zur Fastnachtszeit findet am Samstag, 22. Februar, ab 18 Uhr im karnevalistisch geschmückten Haus des Herzens (AWO-Raum unterhalb der Grundschule) in der Willemsstraße in Neumagen-Dhron statt.



