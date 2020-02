Kunst : Tor zur Mittelmosel erstrahlt wieder

Der Lichtkünstler R.O. Schabbach aus dem Hunsrück hat den Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig in buntes Licht getaucht. Seine Botschaft: Frieden und Liebe. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Zeltingen-Rachtig (red) Ein farbenfrohes „Tor zur Mittelmosel“ wird sich am Freitag, 14. Februar, und Samstag, 15. Februar, erneut öffnen. Dann soll die gleichnamige Lichtskulptur von R.O.

Schabbach aus Morbach-Hundheim Teile von Deutschlands zweithöchster Brücke, der Hochmoselbrücke, mit einer Lichtskulptur erneut in Szene setzen.

Dass die Veranstaltung auch am Valentinstag, 14. Februar, stattfindet, ist kein Zufall. Der Künstler und seine Frau Sherri Tyler haben für die Gäste einen kleine Überraschung vorbereitet. An beiden Tagen findet der Event von Einbruch der Dunkelheit bis 24 Uhr statt. Das Künstlerpaar lädt an den vierten Pfeiler (Hunsrückseite) ein, der bei Zeltingen-Rachtig zwischen der Landesstraße 189 und der Mosel liegt.