Kommunalpolitik : Ausschuss berät zahlreiche Punkte

Mülheim (red) Der Fremdenverkehrsausschuss der Gemeinde Mülheim spricht im öffentlichen Teil seiner nächsten Sitzung über ein Konzept für die Internsetseite für die Ortsgemeinde, die Teilnahme an der Woche der Artenvielfalt vom 10. bis 17. Mai, hier besonders über eine Fotoausstellung zu Flora und Fauna und geführte Wanderungen auf den Geisberg (60 Winzer, drei Dörfer, ein Berg) am 16. Mai, über Übernachtungen und Gäste im Jahr 2019, die Teilnahme am Weinfest in Bernkastel in diesem Jahr und die künftige Arbeit des Ausschusses.



