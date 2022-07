Veranstaltung : Ein Straßenfest, 800-jähriges Bestehen und ein Ehrenbürger

Kleinich Tausende Menschen aus dem Umland sind zum Kleinicher Straßenfest ins Kirchspiel gekommen.

Grund genug für Landrat Gregor Eibes, beim Jubiläum dem Kirchspiel und seinen Bewohnern viel Lob auszusprechen. „Der Ort hat sich als Mehr­orts­gemeinde gut ent­wickelt“, berichtete er. Der Generationenvertrag zwischen Alt und Jung trage mit dazu bei, dass sich die Dörfer und die Gemeinschaft in Kleinich gut entwickelten. Die Chancen, die der ländliche Raum biete, würden in Kleinich gut genutzt, sagte er. „Die gute Infrastruktur sorgt dafür, dass es sich hier gut leben lässt“, sagte Eibes. Nur durch den Generationenvertrag zwischen Alt und Jung sei es möglich, ein solches Straßenfest zu erhalten.

Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, ist Stammgast am Kleinicher Straßenfest, weil er das Urige und die Regionalität daran liebt, wie das Brot­backen in der alten Backstube des Gemeinde­hauses. Zum Gemeindejubiläum sagte er, dass die Gemeinsamkeit im Vordergrund stehe. „Die Dorfgemeinschaft hat immer zusammengehalten“, betonte Wächter. Die Rahmenbedingungen seien famos. „Die Bürger stehen hinter ihrem Fest“, sagte der Bürgermeister zur offiziellen Eröffnung. Vorführungen der Kinder aus Schule und Kindergarten sowie des gemischten Chores des Kleinicher Gesangvereins haben sie umrahmt.

Einen besonderen Spaß bot die aus der Mainzer Fastnacht bekannte Hildegard Bachmann mit einem Vortrag, in dem sie ihre Beziehung zum Kleinicher Ortsteil Pilme­roth hervorhob. Am Abend sorgte dann die Larry-Cook-Brass-Band aus den Niederlanden für Stimmung unter den Besuchern des Straßenfests.

Ein Paar aus Hinzerath kostet das Brot, das Vertreter der Ortsgemeinschaft am Backes im Gemeindehaus an diesem Tag gebacken haben. „Einfach schön, das Straßenfest“, sagen sie. „Es ist bewundernswert und immer schön, wenn ein Dorf so etwas auf die Beine stellt“, stellt Axel Gellenberg aus Rapperath fest. Ihn lockt die freundliche Atmosphäre. „Jeder ist hier so willkommen, wie er ist“, sagte er.