Kirche : Weltgebetstag wird vorbereitet

Bernkastel-Wittlich 2020 wird der Weltgebetstag der Frauen aus Simbabwe gefeiert. Das Motto: Steh auf und geh! Ein Gebet wandert 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern miteinander.

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen am Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.Vorbereitungstreffen für Multiplikatorinnen mit Anregungen zur Gestaltung des Weltgebetstages sind am 24.Januar, 18 bis 22 Uhr, 25. Januar und 27. Januar, 14 bis 18 Uhr im St.-Markus-Haus in Wittlich. Der Weltgebetstag ist am 6. März ab 15 Uhr im St.-Markus-Haus, um 17.30 Uhr ist der Gottesdienst in der Kirche St. Markus.