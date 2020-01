Wirtschaft : Wie man neue Mitarbeiter gewinnt

Wittlich Die Großregion ist Heimat vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen. Die Mehrheit dieser Unternehmen ist auf der Suche nach Mitarbeitern. Im Gegensatz zu großen Metropolen fehlt der Großregion die Visibilität, um die wenigen vorhandenen Fachkräfte nach der Ausbildung auf die Region aufmerksam zu machen.

Aus diesem Grund bietet das Netzwerk Mitl e.V. (Vorsitzender Dr. Thomas Simon, IT-Haus) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wittlich (Bürgermeister Joachim Rodenkrich) ein Innovationsforum HR an. Die Veranstaltung findet am Montag, 20. Januar, ab 17 Uhr in der Synagoge in Wittlich statt. Ziel des Innovationsforums ist es, Lösungsansätze für die dargestellten Probleme aufzuzeigen. Die Veranstaltung steht Geschäftsführern und Personalern von Unternehmen sämtlicher Branchen offen, um ein möglichst breites Feld von praktischem Input zu erhalten. Die Auftaktveranstaltung besteht aus einer Keynote des Berliner Unternehmers Andreas Dittes, einer Podiumsdiskussion. Hier sollen innovative Lösungsansätze zur Gewinnung von neuen und zur Bindung von alten Mitarbeitern präsentiert und über aktuelle Problematiken im Recruitment gesprochen werden.