Kultur : Bernkastel-Wittlich: Chefärzte gehen in den Ruhestand

Bernkastel-Wittlich: Chefärzte gehen in den Ruhestand

Wittlich Dr. Peter Georg Locher und Tadeusz Domagalski haben die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Verbundkrankenhaus über 13 Jahre geprägt.

(red) Tage ohne fröhliche erste Babyschreie? Daran müssen sich Dr. Peter Georg Locher und Tadeusz Domagalski wohl erst gewöhnen, wenn sie Ende November in Ruhestand gehen. Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich verabschiedet die beiden langjährigen Chefärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie haben die Abteilung mehr als 13 Jahre lang geprägt und weiterentwickelt.

Auf Basis seiner Expertise im Bereich der chirurgischen Brustkrebstherapie und mit großem persönlichen Einsatz etablierte Tadeusz Domagalski mit in- und externen Partnern ein Expertennetzwerk für Brustkrebspatientinnen. Seit 2014 ist das Brustkrebszentrum Wittlich nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Senologie zertifiziert. Chirurgische Erfahrung und ein umfassendes operatives Spektrum zieht Patientinnen aus einem großen Einzugsgebiet an. Jährlich führt das Team hier rund 1700 gynäkologische Operationen durch – etwa 250 davon sind Eingriffe an der Brust.