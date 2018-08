Arbeiten auf der Brücke dauern bis Ende November

Die Kreuzung auf der Moselbrücke zwischen Mülheim und Lieser wird ab Montag zur Baustelle. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Brücke zwischen Lieser und Mülheim unterwegs sind, müssen sich ab Montag kommender Woche mit Geduld wappnen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mitteilt, wird der Bereich an und um die Kreuzung auf Lieserer Seite saniert und ausgebaut. Die gute Meldung für die Nutzer der vielbefahrenen Strecken. Ampeln regeln den Verkehr.

Es wird also nicht zu Umleitungen kommen wie in der Zeit von September 2016 bis August 2017. Damals wurden an der Brückenabfahrt in Richtung Lieser unter anderem Arbeiten ausgeführt, um die Tragfähigkeit des in den 1960er Jahren errichteten Bauwerks zu sichern. Dafür war eine Vollsperrung nötig. Die Arbeiten, die jetzt beginnen, hätten nicht zeitgleich über die Bühne gehen können, sagt LBM-Mitarbeiter Marc Schiffels. Eine Verlängerung der Arbeiten hätte auch nicht die Zustimmung der Ortsbürgermeister gefunden.

Jetzt wird in fünf Abschnitten gebaut. Drei liegen im Bereich der Kreuzung. Diese Arbeiten sollen, so Schiffels, Ende September beendet sein. Dann wandert die Baustelle zur Einmündung der K 134 in Richtung Kesten und schließlich auf die K 134. Dort wird ein Radweg gebaut – mit Anschluss an den Maare-Mosel-Radweg. Diese Arbeiten sollen bis Ende November dauern.

Und was ist mit dem Verkehr am Weinfest der Mittelmosel? „Dann sollen die Arbeiten in einem Stadium sein, in dem alle Straßenzüge ohne Ampelbetrieb befahren werden können“, sagt Schiffels. Nach der Veranstaltung gehe es dann aber per Ampel weiter.