Zahlreiche Helfer des Teams Flüchtlingshilfe Alftal unterstützen Schützlinge bei der Integration. Gemeinsam wird gelernt und gefeiert.

(red) 40 Flüchtlinge und Helfer haben bei strahlendem Sonnenschein Stunden der Begegnung und des Austauschs genossen. Dazu hatte die Flüchtlingshilfe Alftal an die historische Klostermühle Bengel eingeladen.

Walter Dewald, erster Beigeordneter der VG Traben-Trarbach und Bürgermeister von Bengel, bedankte sich beim Helferteam für die Arbeit in der Flüchtlingsbetreuung. Gleichzeitig stellt er die Historie der Klostermühle dar und bot auch eine Führung durch die Öl- und Getreidemühle an.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags stellte Ossi Steinmetz, Kümmerer des Teams Flüchtlingshilfe Alftal, die Situation der Flüchtlinge im Alftal dar und ging auf den ehrenamtlichen Einsatz des Helferteams ein. Sein Resümee: „Wir sind auf dem richtigen Weg zur Integration!“ In diesem Zusammenhang bedankte er sich beim Team Alftal für das Engagement, das überwiegend im Rahmen einer Patenschaft erfolgt. Das Helferteam begleitet die Flüchtlinge auf dem Weg zur Integration und unterstützt sie dabei, die Sprache zu lernen.

Das wiederum ist laut Steinmetz Voraussetzung, um in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden zu können gleichzeitig aber auch ein „Meilenstein auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben in einer neuen Heimat, in Deutschland“.