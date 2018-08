Der zweite Abschied ist endgültig

Adrie Oostdijk-Bohn wird als Leiterin des Kindergartens Mülheim in den Ruhestand verabschiedet. Das Amt hatte sie gleich zweimal inne.

() In der Mülheimer Kirche und im evangelischen Kindergarten Arche Noah Mülheim ist Leiterin Adrie Oostdijk-Bohn verabschiedet worden. Eltern, Kinder, Mitarbeiterinnen, Presbyterium, die Bürgermeister von Mülheim und Brauneberg, Dr. Friedhelm Leimbrock und Werner Ruppenthal, der Andeler Ortsvorsteher Rolf Kröhner und viele aus der Gemeinde waren gekommen, um ihr zu danken.

In einer bewegenden Abschiedsrede bedankte sich Adrie Oostdijk-Bohn bei den Kolleginnen, den Eltern und der Kirchengemeinde für die gute Zusammenarbeit. Pfarrer Berke zeichnete ihren Weg als Erzieherin und Leiterin des Kindergartens Mülheim nach. Zweimal hatte sie in ihrer langen Dienstzeit die Leitung des Kindergartens inne: von 1974 bis 1983 sowie von 2008 bis 2018, also insgesamt 19 Jahre. Dazu kommen 17 Jahre als Erzieherin, Gruppenleiterin und stellvertretende Kindergarten-Leiterin.

Adrie Oostdijk-Bohn stammt aus den Niederlanden und kam als junge Frau nach Andel. Die ausgebildete Erzieherin bewarb sich mit 21 Jahren um eine Stelle im Kindergarten Mülheim. Ihren Dienst trat sie am 1. August 1974 an. Bereits am 1.Dezember des Jahres, also nach vier Monaten, übernahm sie die Leitung des Kindergartens, die sie neun Jahre lang hatte. Ende 1983 wurde sie als Leiterin verabschiedet, weil sie für ihre eigenen Kinder da sein wollte. In der Folgezeit half sie immer wieder im Kindergarten aus, wenn Not an der Frau war.

1991 wurde sie erneut in Teilzeit eingestellt. Kurze Zeit darauf übte sie die stellvertretende Leitung neben der damaligen Leiterin Inge Drodtloff aus, bevor sie am 1. Januar 2008 ein zweites Mal die Kindergartenleitung übernahm. In ihre Amtszeit fielen die Planungen für die Erweiterung und die Sanierung des Mülheimer Kindergartens. Für die Betreuung der unter Dreijährigen wurde ein Neubau mit Gruppen- und Schlafräumen sowie Personalraum und Cafeteria angebaut, der größer war als das bisherige Gebäude, das saniert wurde.

Adrie Oostdijk-Bohn gestaltete die Raumplanung aktiv mit und zeigte in der Bauphase ihr organisatorisches Geschick. Es gelang ihr, für den doppelt so großen Kindergarten mit der doppelten Anzahl an Beschäftigten ein pädagogisches Konzept zu entwickeln und an neue Heausforderungen anzupassen, was mit Auszeichnungen wie dem Haus der kleinen Forscher oder dem Beta-Gütesiegel honoriert wurde. Wichtig waren ihr die pädagogische Arbeit und die religiöse Erziehung auf der Grundlage der christlichen Werte sowie die Verbindung mit der Kirchengemeinde. Ihrer Nachfolgerin, der Sozialpädagogin Silke Meyer aus Wittlich, übergibt Adrie Oostdijk-Bohn ein gut aufgestelltes Haus.