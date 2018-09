später lesen Musik Fusionjazz im Musikkeller Teilen

Twittern

Teilen



Die Igor Lazarev Project Group gastiert mit Gitarrist Lazarev und zwei weiteren Musikern in Tom’s Kneipe und Kultur in Enkirch. Am Freitag, 21. September gibt es ab 21 Uhr selbstkomponierten Fusionjazz mit Anleihen aus Rock und Funk.