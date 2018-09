Genuss und Musik an der langen Nussbaumallee

Es ist eines der stimmungsvollsten Feste dieser Art in der Region. An 15 Ständen werden die Besucher bewirtet. Traditionell gibt es an jedem Stand auch eine süße oder herzhafte Spezialität aus und mit Walnüssen. Die Stände öffnen heute um 12 Uhr. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht der Betrieb, der auch von vielen Musikapellen mitgestaltet wird, jeweils ab 10 Uhr weiter. Es findet auch wieder eine Verlosung mit besonderen Preisen statt. Lose gibt es für einen Euro an den Ständen.